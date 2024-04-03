Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состояние совладельца DNS Дмитрия Алексеева оценили в 1,3 миллиардов долларов в Приморье

В Приморье совладельца DNS Дмитрия Алексеева признали долларовым миллиардером.

Источник: Комсомольская правда

Совладельцы группы компаний по продаже техники DNS Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов из Приморья вошли в список богатейших людей России по данным Forbes. Состояние каждого оценивается в 1,3 миллиардов долларов, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По информации издания, всего в России 125 человек, на чьих счетах лежит миллиард долларов. Суммарно за год их состояние выросло на 71,8 миллиарда долларов. Эти показатели побили рекорд за 2021 год, тогда в рейтинге числились 123 российских долларовых миллионера.

Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов впервые попали в этот список в статусе «новичков», их позиции пока неизвестны.

Ранее «КП» писала, что Алексеев рассказал, как Владивосток может стать лучшим местом для жизни.

рейтинги