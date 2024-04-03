Состояние совладельца DNS Дмитрия Алексеева оценили в 1,3 миллиардов долларов в Приморье

Совладельцы группы компаний по продаже техники DNS Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов из Приморья вошли в список богатейших людей России по данным Forbes. Состояние каждого оценивается в 1,3 миллиардов долларов, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По информации издания, всего в России 125 человек, на чьих счетах лежит миллиард долларов. Суммарно за год их состояние выросло на 71,8 миллиарда долларов. Эти показатели побили рекорд за 2021 год, тогда в рейтинге числились 123 российских долларовых миллионера.
Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов впервые попали в этот список в статусе «новичков», их позиции пока неизвестны.
Ранее «КП» писала, что Алексеев рассказал, как Владивосток может стать лучшим местом для жизни.