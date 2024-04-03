Состояние совладельца DNS Дмитрия Алексеева оценили в 1,3 миллиардов долларов в Приморье

По информации издания, всего в России 125 человек, на чьих счетах лежит миллиард долларов. Суммарно за год их состояние выросло на 71,8 миллиарда долларов. Эти показатели побили рекорд за 2021 год, тогда в рейтинге числились 123 российских долларовых миллионера.