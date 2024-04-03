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Родину-мать хотят сделать «Символом Победы»

Монумент на Мамаевом кургане в Волгограде могут наделить специальным статусом, чтобы его изображение можно было использовать бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением присвоить Родине-матери статус «Символа Победы», чтобы ее изображение можно было использовать бесплатно в социальных, образовательных, просветительских и культурных целях.

— Убежден, что все памятники героям нашей страны, монументы, мемориалы и другие символы Великой Победы являются национальным достоянием России, всецело принадлежат гражданам нашей страны, — прокомментировал скандал, связанный с авторскими правами Алексей Волоцков.

Напомним, это уже не первая инициатива депутатов Госдумы РФ после скандала, возникшего вокруг монумента «Родина-мать зовет!». Ранее особым статусом памятников Великой Отечественной войны озаботился парламентский комитет по культуре.

Все дело в том, что внук скульптора Вучетича через суд получил по наследству авторские права на творение деда и зарегистрировал товарный знак. Ранее все права принадлежали музею-заповеднику «Сталинградская битва», в состав которого входит мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

Теперь разрешение на любое использование изображения монумента нужно получать разрешение также у наследника и платить авторские за печать на сувенирах, баннерах, путеводителях и прочем. Поэтому депутаты готовы изменить законодательство для урегулирования этого вопроса.

— Убежден, что совместно с правительством сможем разработать эффективный правовой механизм, чтобы национальное культурное наследие России стало доступным, принадлежало государству и людям.

заявил Волоцков
монументы