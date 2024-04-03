Родину-мать хотят сделать «Символом Победы»

Все дело в том, что внук скульптора Вучетича через суд получил по наследству авторские права на творение деда и зарегистрировал товарный знак. Ранее все права принадлежали музею-заповеднику «Сталинградская битва», в состав которого входит мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.