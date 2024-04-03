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В Воронеже к концу рабочей недели похолодает до +8 градусов

По прогнозам синоптиков местного Гидрометцентра, в Воронеже и по области к концу текущей рабочей недели заметно похолодает.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 97% 747 мм рт. ст. +14°
Источник: 36on.ru

Ожидается, что к пятнице температура опустится более чем на десять градусов по сравнению с предыдущими несколькими днями. Что не может не радовать, ухудшение погоды будет кратковременным.

Сегодня и завтра, 3 и 4 апреля, в дневные часы в областном центре столбики термометров будут держаться где-то на отметке от +15 до +18 градусов.

В четверг к тому же будет пасмурно, в течение дня может пройти небольшой дождь. Осадки будут кратковременными. К пятнице температура упадет до +3…+5 градусов ночью и +8…+10 градусов днем. Также вероятны осадки. Самой холодной станет ночь на субботу, 6 апреля, — в городе специалисты обещают всего лишь от 0 до +2 градусов.

При этом с выходных температура вновь начнет постепенно повышаться. В субботу и воскресенье она будет колебаться от +12 до +18 градусов в городе и до +20 — по области.