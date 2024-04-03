В Воронеже к концу рабочей недели похолодает до +8 градусов

В четверг к тому же будет пасмурно, в течение дня может пройти небольшой дождь. Осадки будут кратковременными. К пятнице температура упадет до +3…+5 градусов ночью и +8…+10 градусов днем. Также вероятны осадки. Самой холодной станет ночь на субботу, 6 апреля, — в городе специалисты обещают всего лишь от 0 до +2 градусов.