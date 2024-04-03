В пермской клинической поликлинике начал работать робот-диагност

Робот-диагност начал работу в Городской клинической поликлинике в Перми, сообщает сайт Правительства Прикамья.
Одна из основных возможностей робота — бесплатное измерение основных показателей здоровья. Он может рассказать об артериальном давлении, уровне глюкозы и насыщении крови кислородом.
Если сообщить роботу о своих жалобах на здоровье и пройти опросник, он поможет выявить возможные отклонения и записать пациента к врачу, а также посоветовать от каких вредных привычек будет полезно отказаться.
Предыдущая версия робота трудилась в Боткинской больнице в Москве. Новая разработка является результатом сотрудничества компании «Промобот», учёных ПГМУ и Министерства здравоохранения Пермского края.
«В робота-диагноста добавлены одобренные врачебным сообществом медицинские калькуляторы и шкалы риска основных социально значимых заболеваний. Измерение этих показателей является одним из этапов скринингового обследования. При прохождении данных исследований рассчитывается фактор риска определённого заболевания, и если риск высок, диагност выдаёт рекомендации и заключение об обращении к профильному специалисту», — цитирует правительство Прикамья одного из авторов проекта Андрея Байдарова.