Шесть казахстанцев вошли в список богатейших людей мира Forbes

Второй год в списке богатейших людей мира присутствует мажоритарный владелец инвестиционной группы Freedom Holding Corp Тимур Турлов. Он также является держателем долей в АО «БАСТ», АО «Страховая компания Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни Freedom Finance Life», Chocofamily Holding, Arbuz Group, Naimi.kz, Relog, Cerebra. Несмотря на то что за год его состояние увеличилось с 3,1 млрд долларов до 3,3 млрд долларов, позиции он все же потерял. На этот раз он расположился на 991 строчке, тогда как год назад был на 949-й.