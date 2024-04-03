Шесть казахстанцев вошли в список богатейших людей мира Forbes

Новый рейтинг самых состоятельных миллиардеров представил американский журнал Forbes. В список богатейших людей мира вошли шесть казахстанцев, передает центр деловой информации Kapital.kz.
На самой высокой позиции в глобальном рейтинге долларовых миллиардеров впервые оказался Вячеслав Ким, занявший 511 строчку. Его состояние оценивается в 5,8 млрд долларов. К слову, в прошлом году акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz занимал 787-ю позицию в рейтинге с состоянием в 3,6 млрд долларов.
Далее следуют Тимур и Динара Кулибаевы, которые поднялись в списке с 636 на 612 место. По данным рейтинга, каждый из них владеет 5 млрд долларов. Тимур Кулибаев является собственником АО Joint Resources, основным владельцем ТОО «Кипрос». Ему принадлежит доля в сингапурской Steppe Capital Pte Ltd. Также под его контролем находится доля в ТОО Mercury Properties. Паритетно с Динарой Кулибаевой он владеет ТОО «Фирма “Алмэкс Плюс” и АО “Холдинговая группа “Алмэкс”. Кроме этого, супруги владеют пакетом акций с долей 69,52% в Halyk Bank.
Крупный держатель компании KAZ Minerals и мажоритарный владелец ТОО «Корпорация Казахмыс» Владимир Ким на этот раз откатился с 591 строчки на 896 место. Он перестал быть лидером среди казахстанцев в рейтинге американской версии Forbes. Его состояние уменьшилось на 1 млрд долларов, до 3,6 млрд долларов.
Второй год в списке богатейших людей мира присутствует мажоритарный владелец инвестиционной группы Freedom Holding Corp Тимур Турлов. Он также является держателем долей в АО «БАСТ», АО «Страховая компания Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни Freedom Finance Life», Chocofamily Holding, Arbuz Group, Naimi.kz, Relog, Cerebra. Несмотря на то что за год его состояние увеличилось с 3,1 млрд долларов до 3,3 млрд долларов, позиции он все же потерял. На этот раз он расположился на 991 строчке, тогда как год назад был на 949-й.
Состояние Булата Утемуратова в списке Forbes по-прежнему оценивается в 2,7 млрд долларов. Однако он также спустился в рейтинге — с 1104 позиции на 1238-ю. Миллиардер владеет 81,82% в АО ForteBank, 65% — в золотодобывающей RG Gold. Также ему принадлежат доли в ТОО «КаР-Тел» и в ООО Sky Mobile. Кроме того, бизнесмен владеет отелями Ritz-Carlton в Астане, Вене и Москве, Rixos Borovoe, франшиза Burger King в Казахстане, Global Development, долей аэропорта «Сары-Арка» в Караганде, интернет-порталом Informburo.kz, ТРК «31 канал».