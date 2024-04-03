Во Владивостоке выпустили атлас с оригинальными картами Владимира Арсеньева

В понедельник, 2 апреля, во Владивостоке в Музее имени Арсеньева состоялась презентация уникального атласа, посвященного исследованиям, знаменитого путешественника и ученого, внесшего значительный вклад в изучение Уссурийского края.
Кирилл Ганзей, руководитель Тихоокеанского института географии, подчеркнул важность системного подхода Владимира Клавдиевича Арсеньева к исследованию региона. Новый атлас, выпущенный в рамках празднования 150-летия со дня рождения ученого-исследователя, включает в себя 49 карт, из которых 19 являются оригинальными работами Арсеньева. Современные карты, дополненные информацией путешественника, были адаптированы к нынешним картографическим стандартам, что позволило подчеркнуть актуальность его научного наследия.
Атлас содержит данные об изменениях в распределении животных и заселении территорий коренными народами, а также 73 картосхемы из полевых дневников Арсеньева и 61 фотографию Уссурийского края, большинство из которых сделаны самим исследователем. Сравнение исторических и современных фотографий демонстрирует изменения в регионе. Материалы атласа разделены на шесть категорий, отражающих разнообразие научных интересов Арсеньева.