Во Владивостоке выпустили атлас с оригинальными картами Владимира Арсеньева

Атлас содержит данные об изменениях в распределении животных и заселении территорий коренными народами, а также 73 картосхемы из полевых дневников Арсеньева и 61 фотографию Уссурийского края, большинство из которых сделаны самим исследователем. Сравнение исторических и современных фотографий демонстрирует изменения в регионе. Материалы атласа разделены на шесть категорий, отражающих разнообразие научных интересов Арсеньева.