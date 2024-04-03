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В Новосибирске построят лыжную базу за 30 млн рублей

Она появится в Первомайском районе.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске построят лыжную базу за 30 млн рублей. Спортивный комплекс появится в Первомайском районе.

Об этом рассказал депутат Заксобрания региона Александр Козлов. Строительство базы включили в список наказов избирателей. Специалисты подготовили проект. Кроме того, решен земельный вопрос на улице Лаврова.

Строительство начнется в 2024 году. Ранее спортсмены базировались в подвальном помещении двухэтажного жилого дома. Там находились только раздевалки. У лыжников не было душевых. Для них создадут всю нужную инфраструктуру. Также на территории построят освещенную трассу протяженностью в пять километров.

строительство