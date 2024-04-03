В Новосибирске построят лыжную базу за 30 млн рублей. Спортивный комплекс появится в Первомайском районе.
Об этом рассказал депутат Заксобрания региона Александр Козлов. Строительство базы включили в список наказов избирателей. Специалисты подготовили проект. Кроме того, решен земельный вопрос на улице Лаврова.
Строительство начнется в 2024 году. Ранее спортсмены базировались в подвальном помещении двухэтажного жилого дома. Там находились только раздевалки. У лыжников не было душевых. Для них создадут всю нужную инфраструктуру. Также на территории построят освещенную трассу протяженностью в пять километров.