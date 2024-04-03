В Новосибирске построят лыжную базу за 30 млн рублей

Строительство начнется в 2024 году. Ранее спортсмены базировались в подвальном помещении двухэтажного жилого дома. Там находились только раздевалки. У лыжников не было душевых. Для них создадут всю нужную инфраструктуру. Также на территории построят освещенную трассу протяженностью в пять километров.