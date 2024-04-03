Загадайте желание на первый звезопад весны: над Новосибирском пролетит метеорный поток Лириды

— Метеоров в этот раз будет не так много — около 20 в час, хотя в редких случаях наблюдалось и до 100. В этом году в наблюдения Лирид внесет свои «поправки» Луна. 22 апреля она будет почти полной и проведет в небе всю ночь до предрассветных сумерек. Из-за этого можно вообще не разглядеть ни одного метеора! Учитывая это обстоятельство, метеорный поток лучше наблюдать с 14 до 20 апреля во второй половине ночи, когда Луна будет уходить за горизонт. При таких скромных условиях обилия метеоров в этом году мы не увидим. Но тем интереснее и ценнее будут наблюдения., — рассказал КП-Новосибирск специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.