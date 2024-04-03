37 новых автобусов выйдут на 3 маршрута Краснодара

— Параллельно с муниципальным общественным транспортом обновляем и коммерческий. Это уже необходимость, — подчеркнул глава Краснодара Евгений Наумов.
Новые автобусы можно встретить на следующих маршрутах:
- № 1 (Автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова);
- № 11 (Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский»);
- № 186Б (Центральный колхозный рынок — поселок Лазурный — поселок 2-го отделения учхоза «Краснодарское»).
Всего приобретено 37 единиц транспорта.
— И здесь мы с перевозчиками используем возможности краевой программы, — добавил Евгений Наумов.