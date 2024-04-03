Ричмонд
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

37 новых автобусов выйдут на 3 маршрута Краснодара

Транспорт оснащен кондиционерами и QR-кодами для бесконтактной оплаты проезда.

Источник: Евгений Наумов | глава Краснодара

— Параллельно с муниципальным общественным транспортом обновляем и коммерческий. Это уже необходимость, — подчеркнул глава Краснодара Евгений Наумов.

Новые автобусы можно встретить на следующих маршрутах:

  • № 1 (Автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова);
  • № 11 (Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский»);
  • № 186Б (Центральный колхозный рынок — поселок Лазурный — поселок 2-го отделения учхоза «Краснодарское»).

Всего приобретено 37 единиц транспорта.

— И здесь мы с перевозчиками используем возможности краевой программы, — добавил Евгений Наумов.