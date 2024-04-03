Министр природы Новосибирской области высказался о медведе в Заельцовском бору

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Шестернин Евгений Анатольевич прокомментировал инцидент с обнаружением медведя в Заельцовском бору в своём телеграм-канале.
«По поводу медведя в Заельцовском бору. Поступило два сообщения в единую диспетчерскую службу. Наши охотоведы ищут следы. Это слишком, чрезвычайно необычное место для медведей. Даже если он и проходил, то скорее всего поднимется в привычную часть области и естественную среду обитания» — сообщил Евгений Шестернин.
Напомним, что в среду, 3 апреля, жители Новосибирска зафиксировали в Заельцовском районе присутствие бурого медведя. Медведь был замечен около конечной остановки маршрутки № 72 в районе экологического комплекса «Флора и фауна». В ответ на это региональное управление по охране природы приняло решение оцепить территорию лесного массива для проведения специальной операции по поимке животного, которое может представлять угрозу.
«По свидетельствам очевидцев, в районе Заельцовского леса и парка был замечен медведь. Мы получили подтверждение этой информации. Прямо сейчас ведется поиск животного под руководством наших специалистов. Пока что медведь не был обнаружен, но операция продолжается. Мы провели оцепление территории», — отметили в ведомстве.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирские хирурги успешно прооперировали жертву нападения медведя.