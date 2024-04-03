Министр природы Новосибирской области высказался о медведе в Заельцовском бору

«По поводу медведя в Заельцовском бору. Поступило два сообщения в единую диспетчерскую службу. Наши охотоведы ищут следы. Это слишком, чрезвычайно необычное место для медведей. Даже если он и проходил, то скорее всего поднимется в привычную часть области и естественную среду обитания» — сообщил Евгений Шестернин.