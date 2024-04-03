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В ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных в Новосибирске в марте

В Новосибирской области стали известны редкие имена детей, которые им дали родители в марте 2024 года.

Источник: Сиб.фм

Так, родители называли детей древнееврейскими, греческими и славянскими именами. Среди мальчиков были зарегистрированы имена: Авдей, Велизар, Добромир, Елизар, Ерофей, Климентий, Кристал, Лавр, Лука и Прокопий.

Девочек, родившихся в Новосибирской области, называли: Аврора, Агафья, Александрина, Анфиса, Владислава, Ликерия, Пелагея, Радмила, Селена и Серафима.

Популярными среди мальчиков в марте 2024 года были имена: Михаил, Иван, Тимофей, Александр, Роман, Артем, Дмитрий, Алексей, Илья, Марк. Девочками чаще всего давали имена: София, Анна, Ева, Алиса, Варвара, Виктория, Василиса, Екатерина, Мария и Дарья.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что женщины в Новосибирской области стали чаще отказываться от собственных детей после родов. В 2022 году зафиксировали 37 подобных случаев, в 2023 году — 43.