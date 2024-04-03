В Хабаровске можно получить справку об обучении ребенка на Госуслугах

В Хабаровском крае процесс оформления справки об обучении ребенка в школе стал проще и быстрее. Теперь нет необходимости посещать школу лично — можно получить нужный документ онлайн на региональном портале Госуслуг. Это значительно облегчает процедуру для родителей, так как время ожидания справки сокращается до нескольких минут. Справка автоматически формируется в личном кабинете на портале «Услуги27» и подписывается электронной подписью. Это решение позволяет упростить процесс оформления документов и сделать его более удобным для родителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".