В Хабаровске можно получить справку об обучении ребенка на Госуслугах

В Хабаровском крае процесс оформления справки об обучении ребенка в школе стал проще и быстрее. Теперь нет необходимости посещать школу лично — можно получить нужный документ онлайн на региональном портале Госуслуг. Это значительно облегчает процедуру для родителей, так как время ожидания справки сокращается до нескольких минут. Справка автоматически формируется в личном кабинете на портале «Услуги27» и подписывается электронной подписью. Это решение позволяет упростить процесс оформления документов и сделать его более удобным для родителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Сервис, позволяющий получить справку об обучении ребенка, был долгожданным. Ведь такие справки необходимы во многих ситуациях, будь то покупка льготного билета на поезд, получение социальных пособий или оформление путевок. Теперь получение этих документов станет максимально комфортным и быстрым. К тому же, такое нововведение вписывается в общую стратегию, основанную на поручении Президента России, о постепенном переходе к предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24/7, — сказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.
Для получения справки об обучении, нужно перейти на региональный портал «Услуги27». На главной странице в разделе «Онлайн сервисы» выбрать услугу «Выдача справки об обучении в общеобразовательной организации». Статус заявки можно отслеживать прямо на сайте: «отправлен запрос», «справка сформирована» или «доступна для получения».
При этом электронные справки полностью равнозначны бумажным по своей юридической силе. Более того, для многих пользователей этот процесс уже знаком, ведь цифровые документы стали доступны на региональном портале с 2023 года.