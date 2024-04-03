Вокруг 17 природных памятников Пермского края создадут охранные зоны

В охранных зонах будут запрещены все виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на природные достопримечательности. На прилегающих к памятникам природы земельных участках будет запрещено строительство, рубка леса, разведка и добыча полезных ископаемых, утилизация и обезвреживания отходов, складирование мусора, загрязнение почв и другие. При этом в охранных зонах разрешена реконструкция и эксплуатация существующих объектов.