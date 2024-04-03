Вокруг 17 природных памятников Пермского края создадут охранные зоны

Власти Пермского края планируют создать вокруг 17 природных памятников охранные зоны. Соответствующие проекты указов губернатора подготовило краевое Министерство природных ресурсов. Документы опубликованы на официальном сайте ведомства.
В перечень вошли территории ландшафтных памятников природы регионального значения «Анюша» в Александровском округе, «Бобыкский камень», «Боец и Релка (Орелка)», «Варыш», «Ветланский камень», «Дивий камень и пещера», «Мулыско», «Пасынок» и «Столбовой камень» в Чердынском округе. Общая площадь охранной зоны — 114,85 га. Самая большая территория ООПТ «Анюша» — 46 га, самая маленькая — 1,16 га ООПТ «Боец и Релка (Орелка)». Общая площадь охранной зоны составит 114,85 га.
Также охранные зоны получат Махневские и Чаньвинские пещеры, пещера Тайн в Александровском округе, Неньский липовый лес в Юсьвинском и Усановское место гнездования филина в Уинском округах, озера Сырник (Васьк-Иваново) и Шалашнинское в Чусовском и Холодный Лог в Губахинском округах. Общая площадь охранной зоны возле указанных памятников природы составит 253,85 га.
В охранных зонах будут запрещены все виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на природные достопримечательности. На прилегающих к памятникам природы земельных участках будет запрещено строительство, рубка леса, разведка и добыча полезных ископаемых, утилизация и обезвреживания отходов, складирование мусора, загрязнение почв и другие. При этом в охранных зонах разрешена реконструкция и эксплуатация существующих объектов.