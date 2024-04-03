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В Беларуси резко похолодало — в среду ожидаются мокрый снег и сильный ветер

Вместе с дождем по республике ожидается сильный порывистый ветер. Из-за него в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 94% 746 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду Беларусь оказалась в холодной части циклона, что обусловило осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

Вместе с дождем по республике ожидается сильный порывистый ветер. Из-за него в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Днем температурный фон будет контрастным: от плюс 5 по северу до плюс 12 по юго-востоку.