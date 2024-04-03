В Беларуси резко похолодало — в среду ожидаются мокрый снег и сильный ветер

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду Беларусь оказалась в холодной части циклона, что обусловило осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.



Вместе с дождем по республике ожидается сильный порывистый ветер. Из-за него в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.



Днем температурный фон будет контрастным: от плюс 5 по северу до плюс 12 по юго-востоку.