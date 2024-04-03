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Минсктранс: из-за непогоды транспорт может ходить с отклонением от графика

Из-за резкого похолодания и сильного порывистого ветра в стране объявили оранжевый уровень опасности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Общественный транспорт в Минске из-за осложнения погодных условий может ходить с отклонением от графика, сообщила пресс-служба «Минсктранса».

На среду в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания, сильных осадков и порывистого ветра.

Накануне ночью в Минске прошли сильные дожди, сегодня в течение дня также прогнозируются осадки, возможен мокрый снег. Кроме того, ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15−20 м/с.

«В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта», — говорится в сообщении предприятия.

Так, на Партизанском проспекте в направлении улицы Аранской произошла временная остановка троллейбусов № 3,16,17 и 34, но их движение уже удалось восстановить.

В «Минсктрансе» отметили, что минчанам и гостям столицы следует учитывать информацию о возможных перебоях при планировании своих поездок.

Госавтоинспекция предупреждает

Пресс-служба МВД напоминает, что в дождливую погоду водителям следует быть предельно осторожными на дорогах. Для этого лучше выбирать безопасную скорость движения, увеличить дистанцию и боковой интервал, разгоняться, тормозить и совершать маневры плавно и обдуманно.

«Прогнозируйте изменения дорожной обстановки и будьте внимательны к пешеходам», — говорится в сообщении.

Кроме того, в некоторых регионах Беларуси сегодня прогнозируется околонулевая температура и возможно выпадение снега. В случае образования гололедицы специалисты ведомства рекомендуют водителям, которые успели заменить резину на летнюю, воспользоваться общественным транспортом.

В министерстве также напомнили пешеходам, что в дождь видимость ухудшается, а тормозной путь увеличивается. Поэтому при переходе дороги важно сделать себя максимально заметными для водителей, для этого можно воспользоваться фликерами, надеть яркую верхнюю одежду или включить фонарик в телефоне.