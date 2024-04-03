Минсктранс: из-за непогоды транспорт может ходить с отклонением от графика

В министерстве также напомнили пешеходам, что в дождь видимость ухудшается, а тормозной путь увеличивается. Поэтому при переходе дороги важно сделать себя максимально заметными для водителей, для этого можно воспользоваться фликерами, надеть яркую верхнюю одежду или включить фонарик в телефоне.