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Роспотребнадзор начал эпидрасследование в МГУ из-за кори у студента

Эпидемиологическое расследование проводится в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова в связи с регистрацией случая кори у студента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Источник: РИА "Новости"

«Специалистами управления Роспотребнадзора по Москве 28 марта 2024 года было незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента второго курса МГУ имени Ломоносова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время определен круг контактных лиц, приняты меры для недопущения распространения заболевания.

«В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Шуваловский корпус МГУ до 12 апреля переведен на дистанционный формат обучения из-за случаев кори на некоторых из факультетов.

Роспотребнадзор