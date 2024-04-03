Роспотребнадзор начал эпидрасследование в МГУ из-за кори у студента

«Специалистами управления Роспотребнадзора по Москве 28 марта 2024 года было незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента второго курса МГУ имени Ломоносова», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время определен круг контактных лиц, приняты меры для недопущения распространения заболевания.
«В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Шуваловский корпус МГУ до 12 апреля переведен на дистанционный формат обучения из-за случаев кори на некоторых из факультетов.