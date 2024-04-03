В Хабаровском крае начались сезонные вертолётные перевозки

Сезонные пассажирские вертолётные перевозки начались в Хабаровском крае. Рейсы будут выполняться из краевой столицы в сёла Победа и Новокуровка и обратно, сообщает правительство региона.
Вылеты будут производиться из терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск. Первый рейс из краевого центра состоится сегодня, 3 апреля, а дальнейшие рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. В прошлом году этим маршрутом было перевезено более 840 пассажиров.
По словам представителей министерства, авиасообщение с отдаленными труднодоступными населенными пунктами Хабаровского края выполняет важную социальную функцию, обеспечивая не только перевозку пассажиров и грузов, но и доставку жителям почты, пенсий и медикаментов.
По инициативе губернатора Михаила Дегтярева, из краевого бюджета выделяются субсидии, что позволяет удерживать тарифы на перелеты внутри Хабаровского края на постоянном уровне. Цены на билеты, отметили в правительстве, не растут с 2017 года.