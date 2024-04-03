В Хабаровском крае начались сезонные вертолётные перевозки

Вылеты будут производиться из терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск. Первый рейс из краевого центра состоится сегодня, 3 апреля, а дальнейшие рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. В прошлом году этим маршрутом было перевезено более 840 пассажиров.