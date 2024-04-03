День единения народов Беларуси и России отметили в Уфе

Накануне в ГКЗ «Башкортостан» состоялось мероприятие, посвященное Дню единения народов Беларуси и России. Оно открылось минутой молчания по погибшим при теракте в Подмосковье, совпавшем с трагическими событиями в Хатыни. Весь зал почтил память погибших стоя, а на экране бесконечным клином взлетали белые журавли.