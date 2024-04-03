День единения народов Беларуси и России отметили в Уфе

День единения народов Беларуси и России — праздник, символизирующий общность исторических судеб, многовековую крепкую дружбу и духовное братство белорусов и россиян. Его участников приветствовали первый заместитель министра культуры Башкирии Наталья Лапшина, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Уфе Артур Карпович, заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Алия Ильясова.
Наталья Лапшина рассказала о тесном сотрудничестве Башкирии и Беларуси в экономической, социальной и культурной сфере.
«Это и прямые регулярные рейсы, и программы туризма, и тесное взаимодействие в культурной сфере: гастроли, музейные программы, культурные акции. Дом дружбы народов РБ совместно с РОО “Белорусы Башкортостана” проводят значительную работу по культурному взаимодействию», — отметила замминистра.
Артур Карпович подчеркнул, что взаимоотношения между двумя республиками — активные и продуктивные. Он выразил слова благодарности и вручил благодарственные письма министерству культуры Башкирии и Дому дружбы народов РБ.
«Отношения Беларуси и Башкирии не ограничиваются территориальными границами, объединяя народы в духе взаимного уважения. Важной составляющей таких взаимоотношений является межрегиональное сотрудничество — между муниципальными районами двух республик составлены 5 соглашений о побратимстве», — сказала Алия Ильясова.
Кроме того, в рамках мероприятия были вручены благодарственные письма министерства культуры и министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ руководителю региональной общественной организации «Белорусы Башкортостана» Раисе Зюзько — за большой вклад в укрепление и развитие международных и межнациональных связей.
Была предусмотрена и культурная программа. Перед участниками мероприятия выступили коллективы и солисты ГДК Уфы: Алмаз Аюпов, образцовый эстрадный балет «Кредо», а также народный ансамбль белорусской песни «Сябры», Виктория Пивоварцева, образцовая вокально-эстрадная студия «Бэби-шлягер», ансамбль народного танца «Идель».