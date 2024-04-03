МЧС предупреждает об усилении ветра и снеге в Иркутской области 4 апреля

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Иркутской области 4 апреля. В этот день в западных и северных районах ожидаются усиление западного и северо-западного ветра с порывами от 17 до 22 метров в секунду, снег, мокрый снег и метели, на дорогах гололедица и налипание снега. К 5 апреля такая погода ожидается местами по области.
По данным Иркутского УГМС, 4 апреля по области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный и юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду с порывами местами до 14. Ночью температура составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днём воздух прогреется до 6−11 градусов выше нуля.
В Иркутске 4 апреля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 1−3 градусов ниже нуля. Днём температура составит 9−11 градусов со знаком «плюс».