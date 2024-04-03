МЧС предупреждает об усилении ветра и снеге в Иркутской области 4 апреля

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Иркутской области 4 апреля. В этот день в западных и северных районах ожидаются усиление западного и северо-западного ветра с порывами от 17 до 22 метров в секунду, снег, мокрый снег и метели, на дорогах гололедица и налипание снега. К 5 апреля такая погода ожидается местами по области.