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В Новосибирске прошел гала-концерт примы-балерины Большого театра

На Большой сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) с аншлагом прошел гала-концерт народной артистки РФ Светланы Захаровой и ведущих солистов Большого и Мариинского театров России.

Это одно из ключевых мероприятий XI Транссибирского арт-фестиваля, который проходит в Новосибирске — родном городе основателя и художественного руководителя фестиваля Вадима Репина.

По словам всемирно известного музыканта, в этом году в программу вошли концерты камерной и симфонической музыки, в которых наряду с хрестоматийными сочинениями оркестрового репертуара звучат и редко исполняемые.

Настоящим подарком для поклонников арт-фестиваля стал приезд в Новосибирск супруги Вадима Репина — примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой.

В этом году зрителям НОВАТа была представлена танцевальная программа, составленная из классических номеров и работ современных хореографов. Вместе с Захаровой на сцену вышли звезды мирового балета: прима-балерина и премьеры Большого театра России Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Артемий Беляков, прима-балерина и премьер Мариинского театра Надежда Батоева и Кимин Ким, а также яркий представитель современного танца Александр Могилев, впервые выступавший на новосибирской сцене и сразу же покоривший публику.

— Я рад находиться на одной сцене с выдающимися артистами балета. В программу включены как классические шедевры, которые публика любит и всегда ждет, но также Светлана вставляет в концерт малоизвестные номера современного танца и не боится этого делать. И хорошо, что есть такая возможность делиться новым с публикой в рамках фестиваля. Спасибо Светлане Захаровой, которая верит и доверяет мне, — сказал Александр Могилев.

Прямая речь

Светлана Захарова, прима-балерина Большого театра:

— Для меня Транссибирский арт-фестиваль — не просто проект. Это детище Вадима Репина, которое вот уже одиннадцатый год блестяще проходит не только в городах России, но и во многих странах мира. Я много раз приезжала на фестиваль с программой «Па-де-де на пальцах и для пальцев», с другими проектами. В этом году я пригласила звездных коллег из Большого и Мариинского театров, и, когда состав сформировался, мы вместе обсуждали программу, с которой будем выступать на фестивале. В печальные дни траура решили поменять программу в память о безвинно погибших людях. Во время моего номера «Умирающий лебедь» на экране горела огромная свеча, которая символизировала скорбь, которую мы хотели выразить в эти дни. А я постаралась передать на сцене то состояние и настроение, которое мы все ощущали.

шоу