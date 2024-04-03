В Новосибирске прошел гала-концерт примы-балерины Большого театра

— Для меня Транссибирский арт-фестиваль — не просто проект. Это детище Вадима Репина, которое вот уже одиннадцатый год блестяще проходит не только в городах России, но и во многих странах мира. Я много раз приезжала на фестиваль с программой «Па-де-де на пальцах и для пальцев», с другими проектами. В этом году я пригласила звездных коллег из Большого и Мариинского театров, и, когда состав сформировался, мы вместе обсуждали программу, с которой будем выступать на фестивале. В печальные дни траура решили поменять программу в память о безвинно погибших людях. Во время моего номера «Умирающий лебедь» на экране горела огромная свеча, которая символизировала скорбь, которую мы хотели выразить в эти дни. А я постаралась передать на сцене то состояние и настроение, которое мы все ощущали.