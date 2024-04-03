Эскортница из Иркутска рассказала о клиентах, одиночестве и любви

Героиней нового монолога «Сливы» (18+) стала Светлана Авантаж из Иркутска. Девушка работает в эскорте и говорит об этом прямо и откровенно. Заработок девушки — от 300 до 700 тысяч в месяц, а в новогодние праздники она сидит без дела, так как «не сезон». Девушка рассказала о том, почему приходят в эту сферу, а также о клиентах, услугах, психическом здоровье, одиночестве и любви, пишет ИА IrkutskMedia.
В начале выпуска Светлана поведала, что у нее довольно обычная семья, и объяснила, почему пошла в эскорт и чем он отличается от проституции. Она также отметила, что имеет высшее образование и является бывшим вахтовиком. По словам Светланы, ее услугами однажды воспользовался муж иркутской блогерши. В конце выпуска девушка рассказала о планах на семью и о том, каким должен быть ее муж.
Между тем в биографии девушки есть и уголовное преследование. В прошлом году Октябрьский районный суд вынес ей приговор за распространение порнографических материалов. Девушка создала в тг (18+) приватный канал, где за отдельную плату подписчики получали доступ к контенту для взрослых. Девушка признала свою вину. Ей назначили 2 года лишения свободы условно. Также Светлана попадала в поле зрение правоохранителей из-за провоза сильнодействующих веществ.