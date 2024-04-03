Эскортница из Иркутска рассказала о клиентах, одиночестве и любви

В начале выпуска Светлана поведала, что у нее довольно обычная семья, и объяснила, почему пошла в эскорт и чем он отличается от проституции. Она также отметила, что имеет высшее образование и является бывшим вахтовиком. По словам Светланы, ее услугами однажды воспользовался муж иркутской блогерши. В конце выпуска девушка рассказала о планах на семью и о том, каким должен быть ее муж.