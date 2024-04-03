Концерт Елены Ваенги в Иркутске 6 апреля перенесли на новую дату

Концерт певицы Елены Ваги, известной своими хитами «Шопен», «Снег», «Тайга» и другими, перенесла концерт в Иркутске на новую дату. Напомним, он должен был состояться во Дворце спорта «Труд» 6 апреля. Теперь исполнительница приедет в столицу Приангарья только 22 октября. Концерт в ТКЦ «Братск-Арт» в Братске также перенесли: с 8 апреля на 24 октября.
«Информируем о вынужденном переносе гастролей Елены Ваенги в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и Братске в связи с болезнью артистки, — сообщается в официальных соцсетях исполнительницы. -Концерты в других городах состоятся в соответствии с графиком».
Стоит отметить, что, по словам организаторов, все билеты, купленные на указанные концерты, будут действительны и на новые даты.