Cпрос на отдых в санаториях Хабаровского края в 1 квартале 2024 г вырос на 2%

Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии. Отдыхающие старше 55 лет традиционно лидируют по количеству гостей. Увеличилось число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй по количеству гостей санаториев. Возрастная категория от 45 до 54 лет переместились на третье место.