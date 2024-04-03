Cпрос на отдых в санаториях Хабаровского края в 1 квартале 2024 г вырос на 2%

Портал бронирования Санатории-России.рф (16+) представил итоги санаторного-курортного отдыха за первый квартал 2024 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на портал бронирования.
По данным портала, спрос на отдых в санаториях Хабаровского края вырос на 2% в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хабаровский край занимает 5 место по популярности отдыха в санаториях Дальнего Востока.
В прошлом году в санаториях Хабаровского края отдыхающие совершили 127 тысяч ночевок, а спрос вырос на 4% по итогам года.
Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии. Отдыхающие старше 55 лет традиционно лидируют по количеству гостей. Увеличилось число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй по количеству гостей санаториев. Возрастная категория от 45 до 54 лет переместились на третье место.
По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, сфера санаторно-курортного лечения стремится к своему пику в приеме гостей. Выходом из ситуации может стать значительное увеличение номерного фонда в существующих санаториях и строительство новых здравниц".