Оперштаб огласил неожиданные данные по коронавирусу в Омской области

«Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 14,53 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах страны, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по России», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.