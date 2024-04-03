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Оперштаб огласил неожиданные данные по коронавирусу в Омской области

Накануне, 2 апреля 2024 года, федеральный оперштаб огласил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ.

«Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 14,53 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах страны, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по России», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

По Омской области федеральный оперштаб сообщил неожиданные, по мнению автора, данные о коронавирусе.

Так, с 25 по 31 марта 2024 года в Омской области выявлено 216 случаев коронавируса, и этот показатель стал третьим по Сибирскому федеральному округу.

Отметим, что неделей ранее оперштаб сообщал о 205 эпизодах коронавируса в Омской области, таким образом, следует, что заболеваемость в регионе выросла.

Напомним, что режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в Омской области продлен до 31 мая 2024 года.

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