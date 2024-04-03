Красноярская ТЭЦ-2 должна очистить стоки в Енисей

«Результаты лабораторных исследований отобранных проб воды показали превышение концентрации нефтепродуктов и загрязнение водного объекта на площади 1,5 тысячи квадратных метров», — отметили в сообщении.
Обследование было проведено осенью 2022 года после того, как в СМИ появилась информация о загрязнении Абаканской протоки Енисея в Свердловском районе. В протоке были обнаружены масляные пятна в районе выпуска стоков предприятия «Енисейская ТГК-13».
В ведомстве уточнили, что в месте загрязнения концентрация нефтепродуктов была превышена в двенадцать раз. Кроме того, представители надзорного ведомства намерены взять на контроль исполнение судебного решения после того, как оно вступит в законную силу.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что под Норильском, где несколько лет назад произошел разлив топлива, специалистами было собрано 35 тысяч кубометров водно-топливной смеси.