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Красноярская ТЭЦ-2 должна очистить стоки в Енисей

КРАСНОЯРСК, 2 апреля, ФедералПресс. Железнодорожный районный суд признал незаконным сброс грязных стоков в протоку Енисея и обязал руководство предприятия «Енисейская ТГК-13» обеспечить их очистку. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Результаты лабораторных исследований отобранных проб воды показали превышение концентрации нефтепродуктов и загрязнение водного объекта на площади 1,5 тысячи квадратных метров», — отметили в сообщении.

Обследование было проведено осенью 2022 года после того, как в СМИ появилась информация о загрязнении Абаканской протоки Енисея в Свердловском районе. В протоке были обнаружены масляные пятна в районе выпуска стоков предприятия «Енисейская ТГК-13».

В ведомстве уточнили, что в месте загрязнения концентрация нефтепродуктов была превышена в двенадцать раз. Кроме того, представители надзорного ведомства намерены взять на контроль исполнение судебного решения после того, как оно вступит в законную силу.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что под Норильском, где несколько лет назад произошел разлив топлива, специалистами было собрано 35 тысяч кубометров водно-топливной смеси.

экология