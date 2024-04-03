Из-за непогоды в Калининградской области волны на побережье могут достигать 3 метров — синоптики

В среду, 3 апреля, высота волн у побережья регионе будет достигать 2−3 метров. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«В ближайшие сутки по области ожидается усиление западного, северо-западного и северного ветра вплоть до штормовых значений на северо-западном побережье. Также ожидается похолодание и смешанные осадки», — предупреждают синоптики.



На северо-западном побережье скорость ветра будет достигать 12−16 м/с, в порывах до 18−22 м/с. В Калининграде ближе — до 10−15 м/с, порывы до 17−20 м/с. На остальной части региона — до 10−14 м/с с порывами до 15−18 м/с.