Мингорисполком назвал условия отключения отопления в Минске

Он акцентировал внимание на том, что при учете прогнозируемого похолодания отопление в Минске не будут отключать ни у одной из групп потребителей. Говорится, что решение про отключение отопления в столице принимает Мингорисполком на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения. В том случае, если в больницах, детсадах, школах в течение трех дней среднесуточная температура наружного воздуха составляет +10 градусов, в, а жилых домах — +8 градусов, то в таком случае принимается решение про отключение отопления. Берут во внимание и прогноз погоды.