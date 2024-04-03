Главные новости 3 апреля

Стали известны детали сигнала США о подготовке теракта в России

США сообщили России и Ирану конкретные цели террористов перед терактом в «Крокус Сити Холле», Москва предприняла меры по расследованию угрозы. Об этом сообщает газета The New York Times.



На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,3

Некоторые здания получили повреждения — они накренились и частично разрушены.



В МИД отреагировали на участие шведских наемников на стороне ВСУ

На Смоленской площади привели данные Минобороны России, согласно которым на Украине находились до 90 шведских наемников, 25 из которых уже уничтожены.



США сняли санкции с «дочки» ВТБ

Минфин США вывел из SDN-листа бывшую «дочку» ВТБ — европейское кредитно-финансовое учреждение VTB Bank Europe.



Использование карт «Мир» в Samsung Pay стало недоступно

Добавление и использование карт платежной системы «Мир» в Samsung Pay стало недоступно с 3 апреля.