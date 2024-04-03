В Хабаровском крае пройдет второй фестиваль беспилотников за счет средств федерального гранта

В Хабаровском крае подвели итоги грантового конкурса «Движения Первых». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, финансовую поддержку получат четыре организации в общей сумме 30 миллионов рублей.
В краевом минобре отметили, что один из проектов представил Краевой центр образования. Он посвящен развитию беспилотной авиации в регионе. Благодаря ему смогут пройти первичную профпробу школьники и студенты из 19 муниципальных образований края. Возможность определиться с профессиональной деятельностью в дальнейшем получат более семи тысяч участников.
В Хабаровском крае планируют провести отборочный этап соревнований по уровню владения беспилотными летательными аппаратами «старт» и «профи». Осенью 2024 года пройдет трехдневный фестиваль «Мы в Движении». Участники покажут свои навыки по управлению дронами, присоединятся к мастер-классам ведущих специалистов, смогут найти новых друзей и открыть для себя новые профессиональные возможности.