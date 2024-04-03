В Хабаровском крае пройдет второй фестиваль беспилотников за счет средств федерального гранта

В краевом минобре отметили, что один из проектов представил Краевой центр образования. Он посвящен развитию беспилотной авиации в регионе. Благодаря ему смогут пройти первичную профпробу школьники и студенты из 19 муниципальных образований края. Возможность определиться с профессиональной деятельностью в дальнейшем получат более семи тысяч участников.