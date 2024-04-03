Красноярца оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. И установила нарушение со стороны жителя города. В феврале этого года мужчина запустил свой беспилотный летательный аппарат с территории предприятия железнодорожного транспорта (расположено в черте города). При этом у него не было соответствующего разрешения от местных властей.