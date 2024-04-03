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Красноярца оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

Житель Красноярска запускал беспилотный летательный аппарат вблизи железной дороги.

Источник: Комсомольская правда

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. И установила нарушение со стороны жителя города. В феврале этого года мужчина запустил свой беспилотный летательный аппарат с территории предприятия железнодорожного транспорта (расположено в черте города). При этом у него не было соответствующего разрешения от местных властей.

Владельцу дрона выписали два штрафа — за нарушение правил использования воздушного пространства и за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Общая сумма составила 32 тысячи рублей.

К слову, красноярец — не единственный дроновод-любитель поснимать панораму железной дороги. В январе нынешнего года житель поселка Нижняя Пойма также был наказан за подобное самовольство.