В начале мая в Бухаре пройдет «II Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела»

Ожидается, что фестиваль поможет:
выявить новых талантливых ремесленников и ускорить развитие золотошвейного и ювелирного дела в регионах, создать новые рабочие места в регионах и обучить этой профессии молодое поколение,
сохранить и реставрировать ценные произведения искусства,
наконец, еще больше популяризировать национальный бренд на международном уровне.
В дни форума пройдут презентации, выставки, музыкально-театральные представления и другие развлекательные мероприятия.
Кроме того, запланирована научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития традиционного золотошвейного и ювелирного искусства».
Напомним, ранее президент поручил создать ювелирные зоны, где будут действовать особые условия, и пересмотреть вопросы снабжения ювелирной промышленности сырьем, подготовки специалистов, производственных цепочек и сбыта.