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В начале мая в Бухаре пройдет «II Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 3—5 мая текущего года в Бухаре пройдет «II Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ожидается, что фестиваль поможет:

выявить новых талантливых ремесленников и ускорить развитие золотошвейного и ювелирного дела в регионах, создать новые рабочие места в регионах и обучить этой профессии молодое поколение,

сохранить и реставрировать ценные произведения искусства,

наконец, еще больше популяризировать национальный бренд на международном уровне.

В дни форума пройдут презентации, выставки, музыкально-театральные представления и другие развлекательные мероприятия.

Кроме того, запланирована научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития традиционного золотошвейного и ювелирного искусства».

Напомним, ранее президент поручил создать ювелирные зоны, где будут действовать особые условия, и пересмотреть вопросы снабжения ювелирной промышленности сырьем, подготовки специалистов, производственных цепочек и сбыта.