В Хабаровском крае почти окончательно определились с гимном региона

— В январе этого года стартовал конкурс на музыкальное сопровождение гимна края на стихи Мосина Игоря Эдуардовича. На его первом этапе была образована комиссия из 13 человек: член Всероссийского союза композиторов, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова, представители регионального отделения Союза композиторов РФ, главный дирижёр Хабаровского музыкального академического театра, ректор ХГИК и другие. На первый этап было подано 17 заявок из Хабаровского и Красноярского краёв, Иркутской и Свердловской областей, городов Москва и Санкт-Петербург. 19 февраля экспертная комиссия отобрала 14 заявок, — рассказала депутатам подробности конкурса на музыку гимна нашего региона заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко. — На втором этапе конкурса региональное Минкультуры организовало геральдическую экспертизу. По её итогам положительное заключение получили 5 музыкальных произведений. На третьем заключительном этапе конкурса с 5 по 14 марта прошло открытое Интернет-голосование на портале golos27.ru. Большинство его участников, свыше 51%, проголосовали за музыку Максима Никиточкина.