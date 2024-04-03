В Хабаровском крае почти окончательно определились с гимном региона

В среду, 3 апреля, на своём очередном заседании постоянный комитет Законодательной думы Хабаровского края по вопросам госустройства и местного самоуправления единогласно поддержал и рекомендовал принять в трёх чтениях закон о третьем после флага и герба символе региона — гимне. Текст его написал генеральный директор краевой филармонии Игорь Мосин, и летом прошлого года этот вариант был признан лучшим. Конкурс по поводу музыкального сопровождения проводился в три этапа и закончился этой весной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В январе этого года стартовал конкурс на музыкальное сопровождение гимна края на стихи Мосина Игоря Эдуардовича. На его первом этапе была образована комиссия из 13 человек: член Всероссийского союза композиторов, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова, представители регионального отделения Союза композиторов РФ, главный дирижёр Хабаровского музыкального академического театра, ректор ХГИК и другие. На первый этап было подано 17 заявок из Хабаровского и Красноярского краёв, Иркутской и Свердловской областей, городов Москва и Санкт-Петербург. 19 февраля экспертная комиссия отобрала 14 заявок, — рассказала депутатам подробности конкурса на музыку гимна нашего региона заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко. — На втором этапе конкурса региональное Минкультуры организовало геральдическую экспертизу. По её итогам положительное заключение получили 5 музыкальных произведений. На третьем заключительном этапе конкурса с 5 по 14 марта прошло открытое Интернет-голосование на портале golos27.ru. Большинство его участников, свыше 51%, проголосовали за музыку Максима Никиточкина.
Законопроект о гимне Хабаровского края после его одобрения постоянным комитетом депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Закдумы. Мы же предлагаем вам познакомиться с фрагментом наиболее вероятного третьего символа государственной власти в нашем регионе.
Текст: Игорь Мосин. Музыка: Максим Никиточкин
Хабаровский край — часть Российской державы,
Широкие земли здесь вольно легли,
С былинных времен край, овеянный славой,
Могучие предки для нас сберегли.
Припев:
Мы имя твое пронесем сквозь столетья,
Нам подвиг отцов никогда не забыть,
Пусть славят Хабаровский край поколенья,
Которым здесь строить, учиться и жить.
Амур величаво несет свои воды,
Как море шумит вековая тайга,
В почете и дружбе живут все народы,
Надежно хранимы его берега.
Припев:
Мы имя твое пронесем сквозь столетья,
Нам подвиг отцов никогда не забыть,
Пусть славят Хабаровский край поколенья,
Которым здесь строить, учиться и жить.
Хабаровский край, охраняемый верой,
Уверенно смотрит он только вперед,
Великих сынов вдохновляясь примером,
На благо Отчизны здесь каждый живет.
Припев:
Мы имя твое пронесем сквозь столетья,
Нам подвиг отцов никогда не забыть,
Пусть славят Хабаровский край поколенья,
Которым здесь строить, учиться и жить.