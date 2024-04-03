Три реконструкции, концерт и велоквест: как в Калининграде отметят годовщину штурма Кёнигсберга

В Музее янтаря 10 апреля в 12:00 состоится реконструкция штурма башни и поднятия Красного Знамени над её зубцами (6+). Во внешнем дворике будет представлена выставка макетов вооружений и экипировки Красной армии. В 15:00 и 17:00 пройдут экскурсионные сеансы на крыше башни «Дона» (6+). Для велосипедистов подготовлен «безБАШЕННЫЙ велоквест» (6+). Для участия потребуется смартфон или планшет с мобильным интернетом и приложение IZI.travel.