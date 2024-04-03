Три реконструкции, концерт и велоквест: как в Калининграде отметят годовщину штурма Кёнигсберга

79-ую годовщину штурма Кёнигсберга отметят в несколько этапов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
С 3 по 9 апреля в главном здании областного историко-художественного музея (ул. Клиническая, 21) пройдёт цикл «уроков мужества». Посетители смогут принять участие в акции «Напиши письмо бойцу».
В пятницу, 5 апреля, в музее состоится круглый стол «Роль Восточно-Прусской стратегической наступательной операции на завершающем этапе Великой Отечественной войны в документах центрального архива Министерства обороны Российской Федерации» (6+). Начало в 11:00.
В субботу, 6 апреля, в 12:00 в музее «Бункер» пройдёт военно-историческая реконструкция «Пленение советскими парламентёрами командования немецкого гарнизона города-крепости Кёнигсберг» (6+). В воскресенье, 7 апреля, на территории Форта № 5 состоится военно-историческая реконструкция одного из эпизодов штурма (6+). Начало в 15:00.
В понедельник, 8 апреля, в 14:30 откроется выставка, посвящённая участнику штурма города-крепости Кёнигсберг и Пиллау подполковнику А. Г. Павловскому (6+). Концерт «Калининградцы помнят…» (6+) состоится 9 апреля в 14:00. В программе — песни военных лет в исполнении студентов Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова.
В Музее янтаря 10 апреля в 12:00 состоится реконструкция штурма башни и поднятия Красного Знамени над её зубцами (6+). Во внешнем дворике будет представлена выставка макетов вооружений и экипировки Красной армии. В 15:00 и 17:00 пройдут экскурсионные сеансы на крыше башни «Дона» (6+). Для велосипедистов подготовлен «безБАШЕННЫЙ велоквест» (6+). Для участия потребуется смартфон или планшет с мобильным интернетом и приложение IZI.travel.
В Доме искусств отметили годовщину штурма Кёнигсберга и наградили победителей конкурса «Патриот Земли Российской».