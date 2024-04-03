Выяснилось, почему засохли деревья на Николаевском бульваре в Краснодаре

На Николаевском бульваре в Краснодаре жители района имени Гидростроителей стали замечать, что деревья засыхают — выяснилось, что это происходит из-за неисправной системы полива. Местные жители выразили беспокойство в социальных сетях, отмечая, что ели и сосны, посаженные на Николаевском бульваре в ноябре 2023 года, явно испытывают нехватку воды и могут погибнуть, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Горожане рассказали, что система полива вышла из строя, и прорыв трубы привел к образованию небольшого озера неподалеку от деревьев. Заместитель главы Краснодара Максим Онищенко пояснил, что дефекты в системе полива были обнаружены во время проведения работ по ее расконсервации. Из-за образовавшейся течи прекратили подачу воды.
Максим Онищенко сообщил также, что с 3 апреля подрядная организация начнет восстанавливать систему полива в рамках гарантийных обязательств. Также будут установлены причины гибели зеленых насаждений и определены сроки замены деревьев и кустарников.