Выяснилось, почему засохли деревья на Николаевском бульваре в Краснодаре

На Николаевском бульваре в Краснодаре жители района имени Гидростроителей стали замечать, что деревья засыхают — выяснилось, что это происходит из-за неисправной системы полива. Местные жители выразили беспокойство в социальных сетях, отмечая, что ели и сосны, посаженные на Николаевском бульваре в ноябре 2023 года, явно испытывают нехватку воды и могут погибнуть, сообщает ИА KrasnodarMedia.