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Карту деловой активности около новых станций метро создадут в Нижнем Новгороде

Эксперты оценят востребованность услуг.

Источник: Время

Карту деловой активности у новых станций метро планируется создать в Нижнем Новгороде, сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

Ответ на вопрос, как же может измениться «деловой ландшафт» вокруг новых станций, искали участники круглого стола в Доме народного единства.

«Эксперты были едины в том, что необходимо заранее спланировать “карту” деловой активности вблизи новых транспортных узлов на Сенной и Станционной в Сормово. Для этого необходимо еще до начала пуска станций оценить востребованность тех или иных услуг в районах города и добиться сохранения комфортной городской среды», — отметили специалисты.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что нижегородцы определились с именами для новых тоннелепроходческих щитов.

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