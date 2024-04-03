Карту деловой активности около новых станций метро создадут в Нижнем Новгороде

Карту деловой активности у новых станций метро планируется создать в Нижнем Новгороде, сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
Ответ на вопрос, как же может измениться «деловой ландшафт» вокруг новых станций, искали участники круглого стола в Доме народного единства.
«Эксперты были едины в том, что необходимо заранее спланировать “карту” деловой активности вблизи новых транспортных узлов на Сенной и Станционной в Сормово. Для этого необходимо еще до начала пуска станций оценить востребованность тех или иных услуг в районах города и добиться сохранения комфортной городской среды», — отметили специалисты.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что нижегородцы определились с именами для новых тоннелепроходческих щитов.