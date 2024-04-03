Карту деловой активности около новых станций метро создадут в Нижнем Новгороде

«Эксперты были едины в том, что необходимо заранее спланировать “карту” деловой активности вблизи новых транспортных узлов на Сенной и Станционной в Сормово. Для этого необходимо еще до начала пуска станций оценить востребованность тех или иных услуг в районах города и добиться сохранения комфортной городской среды», — отметили специалисты.