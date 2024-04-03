Минчанам сказали, куда звонить, если в квартире стало жарко из-за потепления

В том случае, если в квартире стало жарко в связи с потеплением, то следует позвонить по номеру 115. Сказано, что специалисты отрегулируют подачу тепла. Кроме того, подчеркивается, что в большинстве многоквартирных жилых домов Минска установлены системы автоматического регулирование теплопотребления, реагирующие на температуру на улице. Соответственно, подача тепла отталкивается от температуры за окном.