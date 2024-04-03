Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанам сказали, куда звонить, если в квартире стало жарко из-за потепления

Мингорисполком сказал, куда звонить, если в квартире стало слишком жарко по причине потепления.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме рассказали, куда следует обратиться, если в квартире стало слишком жарко по причине потепления. Подробности сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Мартинкевич.

В том случае, если в квартире стало жарко в связи с потеплением, то следует позвонить по номеру 115. Сказано, что специалисты отрегулируют подачу тепла. Кроме того, подчеркивается, что в большинстве многоквартирных жилых домов Минска установлены системы автоматического регулирование теплопотребления, реагирующие на температуру на улице. Соответственно, подача тепла отталкивается от температуры за окном.