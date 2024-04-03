В апреле в Хабаровске будут видны шаровые звёздные скопления

Хабаровский астроном Владимир Наумов поделился календарём звездных событий в апреле. В предстоящие весенние ночи любителям наблюдать за небом предстоит любоваться сиянием Млечного пути, шаровыми звездными скоплениями и немного — Марсом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ближайшее астрономическое событие ожидается уже 10 апреля. Это день, когда Марс сблизится с Сатурном — на небе они почти сольются. Однако поймать этот момент будет непросто: планеты взойдут после 5 утра, а через полчаса уже потеряются на фоне зари. Если получится успеть в обозначенное время, то телескоп не пригодится: разглядеть планеты можно будет невооруженным взглядом.
Также в апреле хабаровчане смогут рассмотреть Млечный путь.
— Весной Млечный путь опускается низко, и нашему взору открываются бескрайние просторы Вселенной. Поэтому за городом, на тёмном небе, можно увидеть бесчисленное множество галактик в Большой Медведице, Гончих псах, Волосах Вероники, Деве, Льве, Гидре и других созвездиях. Их так много, что можно просто наугад навести в ту область телескоп и почти наверняка увидеть несколько их тусклых пятнышек, — рассказал Владимир Наумов.
Хорошо видны в апреле станут и шаровые звездные скопления. Количество звёзд в одном скоплении может составлять от 20−30 до нескольких миллионов. Причем эти звезды — одни из самых древних в галактике, которые, как полагают, сформировались в начале ее истории. Подобные звездные скопления Владимир Наумов называет «самыми прекрасными космическими объектами».
— Отмечу, что в апреле — 20 числа — в Краевой научной библиотеке пройдет «Ночь в библиотеке». Если позволит погода, сделаем дырку в окне, высунем телескоп и посмотрим на Луну. Также