В апреле в Хабаровске будут видны шаровые звёздные скопления

Хабаровский астроном Владимир Наумов поделился календарём звездных событий в апреле. В предстоящие весенние ночи любителям наблюдать за небом предстоит любоваться сиянием Млечного пути, шаровыми звездными скоплениями и немного — Марсом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Ближайшее астрономическое событие ожидается уже 10 апреля. Это день, когда Марс сблизится с Сатурном — на небе они почти сольются. Однако поймать этот момент будет непросто: планеты взойдут после 5 утра, а через полчаса уже потеряются на фоне зари. Если получится успеть в обозначенное время, то телескоп не пригодится: разглядеть планеты можно будет невооруженным взглядом.