Опубликована карта инсталляций фестиваля Intervals в Нижнем Новгороде

Организаторы в соцсетях поделились картой инсталляций фестиваля Intervals в Нижнем Новгороде.
Самый большой кластер локаций расположится в центре города. Здесь можно будет увидеть 9 инсталляций.
Внутренние локации медиавыставки будут работать в дни фестиваля с 12:00 до 23:00. В пространстве HIDE на улице Рождественской, 40а разместится инсталляция Storm, а в DKRT на Большой Покровской, 18 — лазерная инсталляция CICLIC испанского медиахудожника Ferran Belmon.
В «Рекорде» можно будет увидеть световую инсталляцию Portal от студии dreamlaser, в ЦЕХе * — инсталляцию «Свет в истории» от студии SILA SVETA, а в Школе креативных индустрий на Варварской, 3В — интерактивную инсталляцию Mirora: Unfold турецкого художника Ahmet Said Kaplan.
Внешние локации будут доступны только после захода солнца — с 20:00 до 23:00. На Академии Маяк покажут мэппинги от французского художника Jeremie Bellot, студий radugadesign и dreamlaser. Также на Маяке будет работать интерактивная мэппинг-игра «Портал» от hilights.studio.
На Почаине можно будет увидеть проекционную инсталляцию Mold художницы Elina Zazulia, на фонтане в Чернопрудском сквере — интерактивную световую инсталляцию Connection от mmd’s x bhsad, а на фасаде Законодательного Собрания — мэппинг ECHO от Ярослава Сотова.
Напомним, музыкальная программа фестиваля пройдет задействует и другие площади — Нижегородский кремль, Нижегородскую ярмарку и пакгаузы, а образовательная часть пройдет в корпоративном университете правительства.
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Напомним, в прошлом году фестиваль медиаискусства INTERVALS прошел уже в шестой раз. Его посетили более 150 тысяч человек, а работало для гостей фестиваля 14 площадок — Стрелка Пакгаузы, Гребной канал, Хоровой колледж, Госбанк, Кукольный театр, пространство ЦЕХ* и других. Работы представили медиахудожники из шести стран — России, Китая, Японии, Испаниии, Австралии и Индонезии. А участие подтвердили более 10 авторов, в том числе Покрас Лампас, Александр Абрамов, СЕТАП, dreamlaser и Fujimoto.