Стартовали работы по замене трамвайных путей на нижегородском городском кольце

Замена трамвайных путей на городском кольце стартовала в Нижнем Новгороде 3 апреля. Об этом сообщили в ЦРТС НО.
Работы по обновлению путей продлятся до конца 2024 года. За этот период дорожники намерены заменить почти семь километров рельсов. При этом новые пути будут укладывать на бетонное основание.
Напомним, что на время замены путей введут одностороннее движение на участке Пискунова от Черного пруда до поворота на улицу Большую Печерскую. Парковку запретят.
Также изменится движение трамваев № 2, электробусов Э‑17 и автобусов А‑68.
Вагоны трамваев № 2 будут следовать по маршруту от Черного пруда через улицы Добролюбова, Ильинскую, Белинского, Ошарскую с разворотом в микрорайоне Лапшиха. Обратно трамваи будут двигаться по той же схеме.
Э‑17 в сторону площади Минина будут курсировать по улице Белинского без поворота на Ковалихинскую через площадь Сенную и улицу Минина, а обратно — по той же схеме.
Вместо улиц Большой Покровской, площади Горького, Звездинки и Алексеевской автобусы А‑68 проследуют до площади Минина и Пожарского через улицы Белинского и Минина.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что трамвайные пути на Ильинской улице начнут ремонтировать в 2024 году.