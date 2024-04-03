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Вторую канатную дорогу в Нижнем Новгороде начнут строить уже в этом году

Вложения в проект составят порядка 4,6 млрд рублей.

Источник: Время

Строительство второй канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде начнется в 2024 году, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГК «Урбантех».

Сейчас специалисты продолжают проектировать объект в рамках сроков, установленных концессионным соглашением с правительством Нижегородской области. Идет подготовка площадки к началу строительно-монтажных работ.

Новый объект свяжет Заречный бульвар и проспект Гагарина. Вложения в проект составят порядка 4,6 миллиарда рублей.

Кстати, канатная дорога Нижний Новгород — Бор перешла на летнее расписание с 1 апреля. Напомним, что благоустройство у канатной дороги в Нижнем Новгороде обещают завершить весной.

строительство