Вторую канатную дорогу в Нижнем Новгороде начнут строить уже в этом году

Строительство второй канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде начнется в 2024 году, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГК «Урбантех».
Сейчас специалисты продолжают проектировать объект в рамках сроков, установленных концессионным соглашением с правительством Нижегородской области. Идет подготовка площадки к началу строительно-монтажных работ.
Новый объект свяжет Заречный бульвар и проспект Гагарина. Вложения в проект составят порядка 4,6 миллиарда рублей.
Кстати, канатная дорога Нижний Новгород — Бор перешла на летнее расписание с 1 апреля. Напомним, что благоустройство у канатной дороги в Нижнем Новгороде обещают завершить весной.