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Такой жары в Симферополе не было 77 лет — ФОБОС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. За минувшие сутки на территории Русской (Восточно-Европейской) равнины было зарегистрировано 66 температурных рекордов, из них 45 — в Российской Федерации. При этом самая высокая температура была зафиксирована в Джанкое: +31. Об этим РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 94% 747 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

«66 температурных рекордов за минувшие сутки зарегистрированы на Русской равнине. Большая часть из них в России — 45, 12 на Украине, восемь в Белоруссии и один в Молдове. Ну, а крымский Джанкой — 31 градус, самый выдающийся. Впервые в этом году отметка в 30 градусов была преодолена в Крыму (в это время года — ред.)», — сказал он.

При этом, как следует из опубликованных на сайте ФОБОСА данных, эта температура в Джанкое не является рекордной в этот день года на протяжении всей истории наблюдений.

«Рекорд был в Симферополе 1 апреля — 27,1 градус выше нуля. Вчера было +28,4 — это повторение рекорда 1947 года. То есть до таких значений 2 апреля температура в Симферополе не поднималась почти 80 лет», — уточнил Евгений Тишковец.

При этом наслаждаться теплом в средней полосе осталось недолго. Активный атлантический циклон, принесший такое аномальное тепло в Россию, уже сместился на восток Русской равнины. Уже сегодня облака затянут небо от Оби до Балтики, и эти регионы накроют дожди, местами сильные, которые на севере перейдут в снег.

На юге Российской Федерации перепад не будет таким резким, температуры просто опустятся до привычных апрельских, прогнозируют синоптики Центра погоды.

Согласно прогнозам Крымского гидрометцентра, в Симферополе во вторник, 2 апреля температура поднималась до 29 градусов, с порывами южного ветра до 17 метров в секунду.

В воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.