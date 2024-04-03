Такой жары в Симферополе не было 77 лет — ФОБОС

«66 температурных рекордов за минувшие сутки зарегистрированы на Русской равнине. Большая часть из них в России — 45, 12 на Украине, восемь в Белоруссии и один в Молдове. Ну, а крымский Джанкой — 31 градус, самый выдающийся. Впервые в этом году отметка в 30 градусов была преодолена в Крыму (в это время года — ред.)», — сказал он.
При этом, как следует из опубликованных на сайте ФОБОСА данных, эта температура в Джанкое не является рекордной в этот день года на протяжении всей истории наблюдений.
«Рекорд был в Симферополе 1 апреля — 27,1 градус выше нуля. Вчера было +28,4 — это повторение рекорда 1947 года. То есть до таких значений 2 апреля температура в Симферополе не поднималась почти 80 лет», — уточнил Евгений Тишковец.
При этом наслаждаться теплом в средней полосе осталось недолго. Активный атлантический циклон, принесший такое аномальное тепло в Россию, уже сместился на восток Русской равнины. Уже сегодня облака затянут небо от Оби до Балтики, и эти регионы накроют дожди, местами сильные, которые на севере перейдут в снег.
На юге Российской Федерации перепад не будет таким резким, температуры просто опустятся до привычных апрельских, прогнозируют синоптики Центра погоды.
Согласно прогнозам Крымского гидрометцентра, в Симферополе во вторник, 2 апреля температура поднималась до 29 градусов, с порывами южного ветра до 17 метров в секунду.
В воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.