Такой жары в Симферополе не было 77 лет — ФОБОС

«66 температурных рекордов за минувшие сутки зарегистрированы на Русской равнине. Большая часть из них в России — 45, 12 на Украине, восемь в Белоруссии и один в Молдове. Ну, а крымский Джанкой — 31 градус, самый выдающийся. Впервые в этом году отметка в 30 градусов была преодолена в Крыму (в это время года — ред.)», — сказал он.