Восточный обход Краснодара сковали пробки 3 апреля

Восточный обход Краснодара сковали пробки. Серьезные дорожные заторы образовались утром 3 апреля.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», водителям приходится постоять в пробке на двух участках. Их протяженность составляет около 4 и 5 км соответственно.
Напомним, на Восточном обходе Краснодара продолжают ремонт дороги. Специалисты меняют асфальтобетонные слои покрытия трассы М-4 «Дон» с 1320-го по 1340-й км. Завершить основные работы, которые требуют ограничений, планируют до майских праздников и начала курортного сезона.
«Продолжить работы планируется уже после завершения сезона отпусков. Просим автомобилистов быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», — призвали в ГК «Автодор».