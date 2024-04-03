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Восточный обход Краснодара сковали пробки 3 апреля

В Краснодаре продолжают ремонт дороги на Восточном обходе.

Восточный обход Краснодара сковали пробки. Серьезные дорожные заторы образовались утром 3 апреля.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», водителям приходится постоять в пробке на двух участках. Их протяженность составляет около 4 и 5 км соответственно.

Напомним, на Восточном обходе Краснодара продолжают ремонт дороги. Специалисты меняют асфальтобетонные слои покрытия трассы М-4 «Дон» с 1320-го по 1340-й км. Завершить основные работы, которые требуют ограничений, планируют до майских праздников и начала курортного сезона.

«Продолжить работы планируется уже после завершения сезона отпусков. Просим автомобилистов быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», — призвали в ГК «Автодор».