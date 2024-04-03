В красноярской полиции раскрыли итоги масштабной проверки мигрантов

Рейды проводились на всей территории региона с 22 по 28 марта. В комплексных мероприятиях участвовали сотрудники краевого Главка, ППСП Красноярска, региональных УФСБ и ГСУ СК.
Более 200 мигрантов проверили по информационным и дактилоскопическим учетам, а также на причастность к совершению правонарушений и преступлений.
По собранным полицией материалам суды вынесли 22 решения о выдворении за пределы России: 18 иностранцев содержатся в спеццентре ГУ МВД, 4 — депортированы за пределы РФ. Также направлено 54 представления о неразрешении въезда на территорию страны.
Кроме того, оперативники составили 12 материалов по фактам незаконного пересечения государственной границы РФ, организации незаконной миграции, фиктивной регистрации иностранцев и постановке на учет по месту пребывания. По этим случаям проводятся доследственные проверки.
«Сотрудники полиции продолжают работу, направленную на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, установление мест незаконного нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства, их проживания и осуществления незаконной трудовой деятельности», — рассказали в ГУ МВД Красноярского края.