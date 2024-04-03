Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярской полиции раскрыли итоги масштабной проверки мигрантов

Во время масштабной проверки соблюдения миграционного законодательства в Красноярском крае полицейские выявили 108 административных правонарушений.

Рейды проводились на всей территории региона с 22 по 28 марта. В комплексных мероприятиях участвовали сотрудники краевого Главка, ППСП Красноярска, региональных УФСБ и ГСУ СК.

Более 200 мигрантов проверили по информационным и дактилоскопическим учетам, а также на причастность к совершению правонарушений и преступлений.

По собранным полицией материалам суды вынесли 22 решения о выдворении за пределы России: 18 иностранцев содержатся в спеццентре ГУ МВД, 4 — депортированы за пределы РФ. Также направлено 54 представления о неразрешении въезда на территорию страны.

Кроме того, оперативники составили 12 материалов по фактам незаконного пересечения государственной границы РФ, организации незаконной миграции, фиктивной регистрации иностранцев и постановке на учет по месту пребывания. По этим случаям проводятся доследственные проверки.

«Сотрудники полиции продолжают работу, направленную на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, установление мест незаконного нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства, их проживания и осуществления незаконной трудовой деятельности», — рассказали в ГУ МВД Красноярского края.