Андрей Травников назвал строительство гостиниц в НСО приоритетной задачей

Губернатор Андрей Травников принял участие в осмотре экспозиции и торжественном открытии выставки «HoReCa Siberia», Форума сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы».
«Приятно, что Новосибирская область вносит свой вклад в открытие и познание российскими и зарубежными туристами нашей страны. И проведением этой выставки, фестивалем “Дикоросы”, и тем, что туристический поток в Новосибирскую область с каждым годом прирастает. Это ставит перед нами все новые и новые задачи. Если три года назад мы считали, что у нас номерной фонд гостиниц с хорошим запасом, то уже с прошлого года осознаем, что это не так. Нужно реализовывать новые проекты. Спасибо Президенту страны, Правительству Российской Федерации за то, что запущен национальный проект “Туризм и индустрия гостеприимства”, который создает возможности, инструменты, которыми мы воспользуемся, и пользуемся, для того, чтобы развивать туристический потенциал нашего региона, вносить ещё больший вклад в познание и продвижение Сибири, и всей России в целом», — подчеркнул глава региона.
Екатерина Шаповалова, автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России», отметила важность проведения форума: «Выставка “Дикоросы” помогает нам строить индустрию, потому что без сферы производства регионального продукта и готовых решений для направления российской кухни мы ничего не построим. И сегодня собрались регионы, которые уже готовы продемонстрировать, что они это направление развивают — нашу российскую кухню. Спасибо большое, дорогие друзья, мы растём. По сравнению с прошлым годом, я уже вижу, насколько выросла эта выставка».
Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию обозначил ключевые направления развития отрасли, цели, которые необходимо достичь. До 2030 года почти вдвое — до 140 млн — увеличить число ежегодных путешествий по стране за счёт доступного предложения разнообразных туристических услуг. А также вдвое увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП страны.
В этом направлении уже многое сделано. В прошлом году Новосибирская область по туристическому потоку стала лидером в Сибири и десятой в стране (2,8 млн поездок в 2023 году). Доля туриндустрии в ВРП региона достигла 2,7%.
Регион развивает транспортную инфраструктуру, курорты, гостиницы, рестораны и кафе, благоустраивает общественные пространства. В прошлом году объём государственной поддержки отрасли составил более 44 млн рублей. Правительство поддержало 9 предпринимательских инициатив, увеличило максимальную сумму гранта с 3 до 5 млн рублей.
Для справкиНа форуме-выставке «Дикоросы», который проходит с 3 по 5 апреля на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр», собрались крупнейшие представители индустрии гостеприимства Сибири и Дальнего Востока. Форум-выставка объединяет представителей компаний, принимающих решения: собственников, учредителей, руководителей отделов, менеджеров и других специалистов ресторанного и гостиничного бизнеса, а также туристических агентств и компаний-поставщиков готовых решений для сферы HoReCa.