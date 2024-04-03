Андрей Травников назвал строительство гостиниц в НСО приоритетной задачей

«Приятно, что Новосибирская область вносит свой вклад в открытие и познание российскими и зарубежными туристами нашей страны. И проведением этой выставки, фестивалем “Дикоросы”, и тем, что туристический поток в Новосибирскую область с каждым годом прирастает. Это ставит перед нами все новые и новые задачи. Если три года назад мы считали, что у нас номерной фонд гостиниц с хорошим запасом, то уже с прошлого года осознаем, что это не так. Нужно реализовывать новые проекты. Спасибо Президенту страны, Правительству Российской Федерации за то, что запущен национальный проект “Туризм и индустрия гостеприимства”, который создает возможности, инструменты, которыми мы воспользуемся, и пользуемся, для того, чтобы развивать туристический потенциал нашего региона, вносить ещё больший вклад в познание и продвижение Сибири, и всей России в целом», — подчеркнул глава региона.