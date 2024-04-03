Жизнь остановилась. Почему финны бегут из пограничных с Россией районов?

Он живет в своей деревушке вместе с женой Аули, и каждый день ездит за 20 километров на работу в соседний город Лаппеенранта, который считается по финским меркам достаточно большим населенным пунктом. Однако сейчас непонятно — стоит ли перебираться в город насовсем, ведь у него, как и у всего финского приграничья, серьезные проблемы.