Казанцы смогут увидеть сближение Марса и Сатурна с Луной

Еще одно астрономическое событие — полное солнечное затмение — произойдет 8 апреля. Но его нельзя будет увидеть, так как затмение случится после 19:00, а пик его придется на 21:17. «В это время Солнца на небосводе не будет. Затмение смогут увидеть жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах», — рассказал Юрий Нефедьев.