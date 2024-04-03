Казанцы смогут увидеть сближение Марса и Сатурна с Луной

В апреле жители Казани смогут увидеть несколько интересных астрономических явлений, включая сближение Марса и Сатурна с Луной. Это произойдет 6 апреля с 7:00 до 8:00. Объекты соединятся в созвездии Овна и будут заметны даже невооруженным глазом.
Как рассказал директор Астрономической обсерватории им. В. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрий Нефедьев, планеты будет легко отыскать, так как они расположатся рядом с Луной. Сатурн — более яркий, его кольца можно различить с помощью небольшого телескопа, а Марс имеет красноватый оттенок.
Светлое время суток может помешать комфортному наблюдению, поэтому лучше делать это в ночное время. Марс, например, будет виден вечером в юго-западном направлении.
Еще одно астрономическое событие — полное солнечное затмение — произойдет 8 апреля. Но его нельзя будет увидеть, так как затмение случится после 19:00, а пик его придется на 21:17. «В это время Солнца на небосводе не будет. Затмение смогут увидеть жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах», — рассказал Юрий Нефедьев.
Помимо этого, с 14 по 30 апреля в столице РТ можно будет увидеть метеорный поток Лириды. Его пик придется на ночь с 21 на 22 апреля, сообщает пресс-служба КФУ.