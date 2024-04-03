Как хотят облагородить вокзал в Краснолесье, куда с 1 мая из Калининграда пойдут рельсобусы

С 1 мая на вокзал Краснолесья будет прибывать электропоезд из Калининграда. Эскизы обновлённого здания станции опубликованы в группе Виштынецкого эколого-исторического музея во «ВКонтакте».
План по развитию вокзала представил Александр Медведев, который придумал организовать там музейный комплекс, посвящённый истории железнодорожного сообщения на востоке области.
«На протяжении более 10 лет выстраивался диалог с администрацией Калининградской железной дороги о возможности сохранения и использования пустующего здания вокзала в посёлке Краснолесье, а также железнодорожного сообщения с посёлком в туристических целях. С 2016 года нами с администрацией железной дороги обсуждался вариант передачи здания администрации муниципалитета с целью его сохранения и популяризации истории железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.
Сейчас в Министерстве по культуре и туризму Калининградской области и администрации Нестеровского муниципального округа решается вопрос, кому предоставят помещение вокзала. Медведев подготовил документацию по восстановлению исторического облика здания и благоустройства прилегающей территории. Проект учитывает музейную экспозицию, кафе и велопрокат.
«Музей и многие местные жители Краснолесья и других посёлков, знакомые с идеями Александра Медведева, искренне поддерживают его многолетние усилия. Очень надеемся, что здание будет передано Александру для воплощения его культурного проекта», — рассказали в музее.
Рельсобус Калининград — Краснолесье начнёт работать с 1 мая.