Как хотят облагородить вокзал в Краснолесье, куда с 1 мая из Калининграда пойдут рельсобусы

«На протяжении более 10 лет выстраивался диалог с администрацией Калининградской железной дороги о возможности сохранения и использования пустующего здания вокзала в посёлке Краснолесье, а также железнодорожного сообщения с посёлком в туристических целях. С 2016 года нами с администрацией железной дороги обсуждался вариант передачи здания администрации муниципалитета с целью его сохранения и популяризации истории железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.