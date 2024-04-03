Арктический циклон испортит погоду в Челябинской области в выходные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из детализированного прогноза местного ЦГМС, ночью 4 апреля будет плюс 1−6, в горах и низинах — до минус 3 градусов. Днем в четверг ожидается плюс 12−17, в низинах — до 7 тепла.
В ближайшие сутки при переменной облачности преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер южный, юго-западный, его скорость 3−8 м/с, кое-где порывы до 12 м/с.
Ночью 5 апреля будет от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу — плюс 12−17, удержится переменная облачность, также преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с.
Ночью 6 апреля синоптики прогнозируют пока от минус 1 до плюс 4. Днем ожидается плюс 6−11, на севере — плюс 1−6, местами пойдут небольшие дожди, на севере — умеренные. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, восточный 6−9 м/с.
В Челябинске 4 и 5 апреля ночью плюс 2−4, днем — 15−17 тепла. Ночью 6 апреля также плюс 2−4, днем — плюс 9−11 градусов, небольшой дождь.