Как будут работать Мамаев курган и музей-панорама Сталинградская битва в Волгограде в майские праздники 2024 года

Музей «Память» в Волгограде расположен в подвале бывшего Центрального универмага на Аллее Героев (вход со двора). Именно там в январе 1943 года взяли в плен штаб 6-й немецкой армии и ее командующего Фридриха Паулюса. Попасть в музей в майские праздники 2024 года можно по расписанию: 28, 29 и 30 апреля — с 10.00 до 19.00; с 1 по 7 мая, 10, 11 и, 12 мая — с 10.00 до 18.00; 8 и 9 мая 2024 — с 10.00 до 20.00.