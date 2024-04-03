Как будут работать Мамаев курган и музей-панорама Сталинградская битва в Волгограде в майские праздники 2024 года

Самые популярные достопримечательности Волгограда в майские праздники 2024 года будут работать без выходных. График работы и экскурсий на Мамаев курган, в музей-панораму Сталинградская битва, музей «Память» и Мемориально-исторический музей в длинные выходные на 1 Мая и День Победы 9 мая 2024 сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.
График экскурсий на Мамаевом кургане в Волгограде в майские праздники 2024 года с 28 апреля по 12 мая
Мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде в майские праздники 2024 года будет доступен для свободного посещения туристов и жителей города-героя круглосуточно. Экскурсии на главной высоте России тоже будут по расписанию: 28, 29 и 30 апреля, с 8 по 11 мая 2024 — с 9.00 до 18.00; с 1 по 7 мая, 12 мая — с 9.00 до 17.00.
График работы музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде в майские праздники 2024 года с 28 апреля по 12 мая
Музей-панорама «Сталинградская битва» — главный военный музей Волгограда. Возле него на улице Чуйкова, 47 устроили выставку военной техники времен Великой Отечественной войны. Увидеть ее можно бесплатно и круглосуточно. Экспозиции и панораму «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» будет работать в майские праздники 2024 по графику: 28, 29 и 30 апреля, 11 мая — с 9.00 до 20.00; 1, 4, 8 и 12 мая — с 9.00 до 19.00: 2, 3, 5, 6 и 7 мая — с 10.00 до 18.00; 9 и 10 мая 2024 — с 9.00 до 21.00.
График работы музея «Память» в Волгограде в майские праздники с 28 апреля по 12 мая 2024 года
Музей «Память» в Волгограде расположен в подвале бывшего Центрального универмага на Аллее Героев (вход со двора). Именно там в январе 1943 года взяли в плен штаб 6-й немецкой армии и ее командующего Фридриха Паулюса. Попасть в музей в майские праздники 2024 года можно по расписанию: 28, 29 и 30 апреля — с 10.00 до 19.00; с 1 по 7 мая, 10, 11 и, 12 мая — с 10.00 до 18.00; 8 и 9 мая 2024 — с 10.00 до 20.00.
График работы Мемориально-исторического музея в Волгограде в майские праздники с 28 апреля по 12 мая 2024 года
Мемориально-исторический музей расположен в Волгограде в старинном купеческом особняке напротив железнодорожного вокзала. Экспозиция посвящена в основном событиям Гражданской войны. В майские праздники 2024 музей будет работать без выходных по расписанию: 28 и 29 апреля, со 2 по 7 мая, с 10 по 12 мая- с 10.00 до 18.00; 30 апреля, 1, 8 и 9 мая — с 10.00 до 19.00.
ВАЖНО! Кассы закрывают за 30 минут до окончания рабочего дня. Купить билеты в музеи и экскурсии можно онлайн на сайте музея-заповедника.