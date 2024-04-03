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Концерт Анны Асти в Краснодаре перенесли на осень

Анна Асти выступит в Краснодаре 10 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Концерт Анны Асти в Краснодаре перенесли на осень. Певица выступит в краевом центре 10 сентября.

«Мы едем в тур и все концерты состоятся! Концерт в Краснодаре переносится на 10 сентября, так как это самая ближайшая свободная дата у площадки. Наша команда всегда соблюдает меры безопасности, следить за порядком также будут сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции», — написала Анна Асти в своем telegram-канале.

Отмечается, что все билеты, купленные ранее, остаются действительными. Напомним, концерт Анны Асти планировался 13 марта, однако выступление не состоялось.

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