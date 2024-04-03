Концерт Анны Асти в Краснодаре перенесли на осень. Певица выступит в краевом центре 10 сентября.
«Мы едем в тур и все концерты состоятся! Концерт в Краснодаре переносится на 10 сентября, так как это самая ближайшая свободная дата у площадки. Наша команда всегда соблюдает меры безопасности, следить за порядком также будут сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции», — написала Анна Асти в своем telegram-канале.
Отмечается, что все билеты, купленные ранее, остаются действительными. Напомним, концерт Анны Асти планировался 13 марта, однако выступление не состоялось.