Концерт Анны Асти в Краснодаре перенесли на осень

«Мы едем в тур и все концерты состоятся! Концерт в Краснодаре переносится на 10 сентября, так как это самая ближайшая свободная дата у площадки. Наша команда всегда соблюдает меры безопасности, следить за порядком также будут сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции», — написала Анна Асти в своем telegram-канале.